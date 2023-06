RCSA ‍: Boehly débarque, les supporters réclament son départ

Dans : RCSA.

Par Eric Bethsy

Ce jeudi, Strasbourg a confirmé son rachat par BlueCo. Le consortium américain, notamment représenté par le propriétaire de Chelsea Todd Boehly, devient actionnaire majoritaire du club alsacien. Un changement d’ère qui inquiète les supporters du Racing.

C’est désormais officiel, Strasbourg a changé de propriétaire. Le pensionnaire de Ligue 1 appartient désormais à BlueCo, un consortium américain notamment représenté par Todd Boehly, déjà aux commandes de Chelsea. Le club alsacien devrait donc disposer de moyens supérieurs. Mais il en faudra beaucoup plus pour rassurer les supporters du Racing. En effet, certains fidèles de la Meinau craignent de voir Strasbourg devenir un simple club satellite des Blues. C’est pourquoi des ultras ont déjà commencé à manifester avec une banderole on ne peut plus claire.

« Boehly not welcome ! (Boehly tu n’es pas le bienvenu) », ont déjà lancé les fans strasbourgeois. Conscient de l’hostilité apparue, Marc Keller, qui va conserver ses fonctions de président, s’est empressé d’accorder un entretien à L’Equipe pour rassurer les plus inquiets. « Strasbourg, club satellite de Chelsea ? Non, nous avons le même actionnaire, mais nous serons des clubs frères avec une gestion séparée, a expliqué le dirigeant. Il existe plusieurs types de multipropriété, qui est un phénomène qui augmente, 8 clubs de L1 ayant des investisseurs étrangers. »

Keller tente de rassurer les fans

« On voit que Red Bull avec Leipzig et Salzbourg fait du bon travail. D'autres ont fait le choix d'agréger une dizaine de clubs, ce n'est pas le modèle de BlueCo, a certifié Marc Keller, qui ajoute que le RCSA n’empruntera pas de joueurs des Blues. Ce n'est pas le projet. Nous avons fait des réunions avec le secteur sportif pour définir nos objectifs. Nous allons avoir des moyens supérieurs pour être plus ambitieux. (...) La volonté de BlueCo, c'est de donner de nouveaux moyens pour renforcer l'ambition d'un projet qui fonctionne. » Les supporters suivront tout de même le mercato avec attention.