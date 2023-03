Wenger à Strasbourg, Boehly se fait doubler

Dans : RCSA.

Par Eric Bethsy

Déjà propriétaire de Chelsea depuis l’année dernière, Todd Boehly tente de racheter le Racing Club de Strasbourg Alsace. L’Américain discute actuellement avec le président Marc Keller. Mais des compatriotes aidés par Arsène Wenger pourraient bien le devancer.

Totalement transparent sur le sujet, Marc Keller a confirmé la vente à venir du Racing Club de Strasbourg Alsace. Le président du pensionnaire de la Meinau estime que les actuels actionnaires sont arrivés « au plafond du développement économique que l'on peut espérer ». Le dirigeant confiait donc aux Dernières Nouvelles d’Alsace que les recherches d’un repreneur avaient débuté il y a deux ans.

Rien n’a été signé depuis. Mais d’après Marc Keller, beaucoup d’investisseurs sérieux se sont manifestés. Parmi eux, on a surtout entendu parler de Todd Boehly. Propriétaire de Chelsea depuis l’année dernière, l’homme d’affaires souhaite poursuivre sur sa lancée avec Strasbourg. Le président du club alsacien avait d’ailleurs confirmé des discussions avec l’Américain et d’autres candidats à surveiller.

Des concurrents américains

En effet, Todd Boehly se retrouve confronté à des concurrents eux aussi venus des Etats-Unis. Selon le Quotidien du Sport, le fonds d’investissement KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co) a aussi des chances de l’emporter. Ce groupe d’investisseurs américains, qui gérait 168 milliards de dollars d’actifs en 2017, représente un candidat puissant sur le marché. Autre argument en sa faveur, son projet serait porté par l’Alsacien Arsène Wenger, dont les compétences sont évidemment reconnues dans le monde du football.

Nul doute que ce paramètre ne laissera pas Marc Keller et ses collaborateurs insensibles. « Il n’y a rien de fait pour l’instant, assurait le président il y a quelques semaines, avant de lancer un avertissement. Les autres actionnaires et moi-même avons le sens des responsabilités et nous serons très vigilants sur le profil des investisseurs intéressés. » Le patron de Chelsea devra donc se montrer convaincant, et pas seulement sur le plan financier.