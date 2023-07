Officiel ‍: Patrick Vieira débarque à Strasbourg ‍!

Dans : RCSA.

Par Alexis Rose

Quelques mois après avoir été démis de ses fonctions à Crystal Palace en Premier League, Patrick Vieira a déjà retrouvé un banc de touche. Puisque ce dimanche soir, Strasbourg a officialisé la venue du champion du monde 1998 pour remplacer Frédéric Antonetti. Choisi par les nouveaux propriétaires américains et le président Marc Keller, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France a paraphé un contrat de trois ans avec le Racing.

🤝 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 𝐀𝐥𝐬𝐚𝐜𝐞



Patrick Vieira (47 ans) s’est engagé aujourd’hui pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur.



« Je… pic.twitter.com/JH75bkXpKA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2023

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre le Racing. Je connais l’histoire et l’identité de ce club, la ferveur qu’il suscite, l’importance qu’il revêt pour son territoire, terre de football et de passion. La reconstruction du club ces dernières années, sous la direction de Marc Keller fait figure d’exemple. Travailler avec lui est pour moi un réel plaisir. Aujourd’hui, un nouveau cycle commence pour le Racing et c’est excitant pour un entraîneur de pouvoir construire quelque chose tout en s’appuyant sur les valeurs qui font la force d’un club », a lancé Patrick Vieira, qui retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, trois ans après son départ de Nice.