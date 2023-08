L1 ‍: Bakwa et Mwanga quittent Bordeaux pour Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Le RC Strasbourg a officialisé ce mardi les signatures de Dilane Bakwa et de Junior Mwanga en provenance de Bordeaux pour un total de 19 millions d’euros.

Strasbourg continue son mercato très ambitieux et ce mardi, le club alsacien a officialisé deux renforts en provenance des Girondins de Bordeaux : Dilane Bakwa et Junior Mwanga. « C’est un jeune joueur qui correspond parfaitement au profil que nous recherchions, un élément offensif polyvalent, capable d’évoluer sur les côtés comme en soutien dans l’axe. Nous sommes heureux d’accueillir Dilane au Racing, où il trouvera de bonnes conditions pour démontrer son talent et continuer sa progression » a indiqué Marc Keller au sujet de Bakwa.

Bakwa et Mwanga à Strasbourg pour 19 ME

Le président du RCSA a également dit un mot sur l’autre recrue, Mwanga. « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Junior Mwanga, qui est un jeune défenseur très prometteur, pour les saisons à venir. Comme son ancien coéquipier de Bordeaux Dilane Bakwa, il pourra s’épanouir et poursuivre sa progression au Racing, où nous lui souhaitons la bienvenue ». Deux renforts de plus pour Patrick Vieira, qui ne pourra pas se cacher derrière son effectif cette saison à Strasbourg au vu du mercato très ambitieux réalisé par le Racing.