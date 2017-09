RCSA : Leboeuf lâche ses vérités sur Strasbourg

Dans : RCSA, Ligue 1.

Promu cette saison en Ligue 1, le club de Strasbourg peut compter sur un énorme public à La Meinau, mais cela ne suffit pas pour l'instant, le RCSA étant sur une série de quatre défaites consécutives et pointe à la 19e place de Ligue 1 avant de jouer un match très important à Dijon, autre formation dans le dur. Interrogé sur le niveau actuel du Racing Club de Strasbourg, Franck Leboeuf, ancien joueur emblématique de la formation alsacienne, avoue sans problème qu'il a de grosses craintes.

Pour le champion du monde 1998, qui a joué 223 matches avec Strasbourg, sans un gros mercato d'hiver, cela risque de tourner au vinaigre pour le RCSA. « Ils font face à un challenge extraordinaire, cette saison. Mais l’équipe va souffrir jusqu’au bout, et Thierry Laurey avec. Beaucoup de joueurs sont inexpérimentés et doivent progresser, on sent des lacunes tactiques pour la L1. Je les vois beaucoup souffrir. Ils ont énormément d’envie mais, pour l’instant, il leur manque trop de choses. J’espère qu’ils auront les moyens de faire venir deux ou trois joueurs cet hiver car le groupe manque d’expérience (...) Contre Nantes, ce n’était pas une vraie domination. C’était surtout de l’enthousiasme. Et on sentait en même temps que les Nantais pouvaient marquer à chaque action, c’était éprouvant, devant la télé », lâche, dans L’Equipe, Franck Leboeuf, conscient de la difficulté qui se présente pour le Racing Club de Strasbourg.