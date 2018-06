Officiel : Strasbourg prolonge le contrat de Gonçalves

Dans : RCSA, Mercato, Ligue 1.

Homme fort de Thierry Laurey la saison dernière à Strasbourg, Anthony Gonçalves a prolongé son contrat en faveur du Racing jusqu’en 2020.

« Anthony Gonçalves (32 ans) a prolongé de deux ans son contrat au Racing Club de Strasbourg Alsace, avec lequel il est désormais lié jusqu’en juin 2020. Arrivé en 2016 en provenance du Stade Lavallois, le milieu de terrain a disputé 27 matches de Ligue 2 lors de sa première saison au Racing (couronnée par une montée en Ligue 1) et 29 la saison suivante parmi l’élite (plus six matches et deux buts dans les Coupes nationales) » a expliqué le club alsacien dans un communiqué publié ce mardi.