L1 : Thierry Laurey prolonge à Strasbourg jusqu'en 2021

Dans : RCSA.

Arrivant en fin de contrat au RC Strasbourg, Thierry Laurey a officiellement prolongé jusqu'en juin 2021 avec le club alsacien.

Dans un court communiqué, et après des négociations qui ont duré un peu plus longtemps que prévu, les dirigeants du Racing Club de Strasbourg ont annoncé que leur entraîneur s'était engagé pour une saison de plus. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Thierry Laurey se sont mis d’accord pour une prolongation du contrat de l’entraîneur du club jusqu’en juin 2021.Thierry Laurey (56 ans) a pris les rênes de l’équipe du Racing en juin 2016. Il va donc entamer sa 5e saison à la tête de la formation strasbourgeoise », rappelle le RCSA.