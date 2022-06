Wahbi Khazri n'a pas braqué l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Dans la continuité de la relégation actée dimanche, des scoops ont filtré sur la fin de saison catastrophique de l'ASSE. Il était notamment question d'une prime de maintien réclamée par Wahbi Khazri avant le dernier match à Nantes. Le Tunisien a livré sa version des faits.

Les Verts ont vécu une fin de saison noire, ponctuée d'une relégation en Ligue 2. Mais, bien avant la défaite lors de la séance de tirs aux buts face à Auxerre dimanche, l'ASSE avait montré des signes annonciateurs du naufrage à venir. Outre les résultats décevants, l'Equipe et son journaliste Bernard Lions ont révélé toute une série d'épisodes ayant accompagné les 123 derniers jours de la descente aux enfers. Parmi ceux-ci, Wahbi Khazri aurait réclamé une prime en cas de maintien juste avant le match décisif joué à Nantes, en clôture du championnat.

Khazri dément les rumeurs d'initiative personnelle

Une attitude qui a de quoi choquer, au vu de la situation sportive et financière du club stéphanois au moment de la requête. Toutefois, les dernières heures mettent en évidence une réalité plus mesurée. Selon l'informateur Mohamed Toubache-TER, le Tunisien aurait simplement posé une question à ses dirigeants. Un élément confirmé par le principal intéressé sur les antennes de RMC, dans Rothen s'enflamme.

🗣💬 "Je suis allé voir Loïc Perrin pour qu'on récompense les kinés, les femmes qui s'occupent de notre linge et les autres salariés"



Invité de @Rothensenflamme, Wahbi Khazri dément être allé négocier une prime de maintien seulement pour les joueurs de Saint-Étienne. pic.twitter.com/Bf8xcTlDGU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 1, 2022

« Quand ce matin je me lève et que je vois l'article dans le journal L'Équipe... Non dieu merci je gagne bien ma vie, je n'ai menacé personne pour avoir le salaire que j'ai. Les joueurs du vestiaire m'ont dit que ce serait bien qu'en tant que capitaine j'aille voir pour savoir s'il y avait une prime ou pas. Moi comme on était dernier, je leur ai dit : « franchement les gars, on est dernier, une prime c'est compliqué ». J'ai été voir Loïc Perrin qui était directeur sportif avec qui j'ai joué et je lui ai dit que ce qui serait bien c'est que le bâtiment joueurs pros qui comprend les kinés, qui comprend les femmes qui nous lavent le linge et qui font le ménage, de récompenser tous ces membres là parce qu'on vit tous les jours au quotidien ensemble. Ce sont des personnes qui n'ont pas de gros salaires. Cela pouvait mettre une petite carotte aux joueurs de mettre une petite prime à ces gens-là joueurs compris, de deux ou trois mille euros, ce sont les sommes que j'ai indiqué », a t-il expliqué. Un discours à l'opposé de l'article de l'Equipe qui, s'il est vrai, viendrait un peu redorer le blason des joueurs de l'ASSE.