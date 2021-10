ASSE : Puel demande à l’OL d’arrêter de chouiner

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A l’approche du derby face à l’Olympique Lyonnais dimanche, Claude Puel a fait la morale au club rhodanien. L’entraîneur des Verts estime que les Gones ont trop tendance à se plaindre des décisions arbitrales.

Malgré les dynamiques totalement opposées, ce derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais ne manquera pas de piquant. Notamment grâce à Claude Puel qui vient d’ajouter un peu de piment à la rencontre. En effet, l’entraîneur des Verts a entendu le rival contester le carton rouge infligé à Emerson contre Lorient (1-1) samedi dernier. Les Gones ont même réclamé l’annulation de la suspension, en vain. De quoi agacer l’ancien coach de l’OL qui a lancé les hostilités.

« Je regardais en début de semaine par exemple, j'ai vu qu'il y avait de la part de notre adversaire des tentatives pour mettre la pression sur les arbitres par rapport à ce derby, par rapport à de prochains matchs, a réagi Claude Puel en conférence de presse. Soi-disant leur joueur n'aurait pas dû être expulsé alors qu'il est dernier défenseur. Il annihile une situation de but, Emerson doit se faire expulser. J'ai vu qu'on s'en prenait à la VAR et à beaucoup de choses. »

L’OL « coutumier » selon Puel

« On pourrait nous aussi en faire des tonnes par rapport à des matchs, deux mains non sifflées à Marseille, un penalty non sifflé contre Bordeaux, une expulsion qui n'a pas eu lieu à Monaco, a-t-il énuméré. Tout cela pouvait changer la physionomie des matchs mais on n'en a pas fait des tonnes. Mais l'adversaire, coutumier, a déjà engagé des pressions sur les arbitres. Ça fait partie des moments qui nous ont touchés aussi. Il y a d'autres concours de circonstance qui touchent des équipes mal classées sur des décisions arbitrales, sûrement avec beaucoup plus de conséquences qu'a pu en avoir notre prochain adversaire. » Vous l’aurez compris, Claude Puel et l’OL ne sont toujours pas réconciliés.