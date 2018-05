ASSE : Gasset fixe ses conditions pour rester à Sainté !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Qui sera l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine ? Avec la probable vente du club au fond d’investissements PEAK6, le flou est total autour de la future direction sportive de l'ASSE. Très apprécié par les supporters, mais également par l’effectif actuellement en place, Jean-Louis Gasset s’imagine bien une saison de plus dans le Forez… à certaines conditions. Effectivement, le journal L’Equipe affirme que l’ex-adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain ne poursuivra pas sa mission à Saint-Etienne si le groupe actuel venait à être affaibli de manière trop conséquente.

De plus, et cela pourrait poser problème, Jean-Louis Gasset souhaiterait une « revalorisation salariale à la hauteur du travail réalisé » au cours des six derniers mois. Reste désormais à savoir si Jérôme de Bontin (probable futur président de l’ASSE), validera les demandes de l’ancien coach de Montpellier, ou s’il souhaitera imposer un nouveau coach. Ces dernières heures, les noms de Claude Puel ou encore d’Arsène Wenger ont filtré. Mais pour l’instant, le doute est total à Saint-Etienne et il est pour l’instant (très) difficile pour les supporters des Verts de se projeter sur la saison prochaine…