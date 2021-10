ASSE : Les joueurs fautifs, le public défend Claude Puel

Dans : ASSE.

Par Baptiste Mulatier

Claude Puel joue clairement sa place sur le banc de l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir à l’occasion du derby. Pourtant, le public estime que la faute revient aux joueurs et non à l’entraîneur français.

Un match pour se racheter, ou pour couler. Les différents médias sont assez unanimes pour dire qu’en cas de défaite contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir, Claude Puel sera remercié par ses dirigeants. L’entraîneur des Verts, en place depuis octobre 2019, joue sa survie sur ce derby, qui s’annonce assez électrique en tribunes malgré l’absence des supporters lyonnais, interdits de déplacement. Avec cinq défaites consécutives, aucune victoire en huit journées et seulement trois petits points au compteur, l’ASSE occupe la dernière place du classement de Ligue 1. Les supporters commencent sérieusement à s’inquiéter. Et forcément, la colère gronde de plus en plus fort aux abords du centre d’entraînement de l’Etrat, et dans les travées de Geoffroy Guichard. Le temps presse, les Verts doivent prendre des points. Et une nouvelle humiliation à domicile contre le grand rival n’est même pas envisageable. La situation devient intenable mais pour la majorité des amateurs de football, Claude Puel n’en est que le troisième fautif.

54% pensent que la faute revient aux joueurs

Un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL révèle que 54% des amateurs de football estiment que les joueurs sont les principaux responsables des résultats actuels de l’ASSE. Le public, qui aimerait à 64% que Saint-Etienne reste dans l’élite, n’en veut donc pas vraiment à Claude Puel. Les présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, sont pointés du doigt par 31% des interrogés. Et seulement 14% des connaisseurs jugent Claude Puel comme le principal fautif de ce début de saison catastrophique. Comme souvent, l’entraîneur fait office de premier fusible pour repartir sur une nouvelle dynamique. Mais l’effectif actuel fait-il le nécessaire pour réaliser au minimum une saison correcte avec un maintien ? Les amateurs de football n’en sont pas certains. Les joueurs ont beaucoup de choses à prouver ce dimanche à l’occasion du derby.