Le stade de Saint-Etienne est presque autant connu par son nom officiel, à savoir Geoffroy-Guichard, que par son surnom de Chaudron. C’est un nom entré dans la légende des Verts, les tribunes du vénérable stade de l’ASSE étant souvent chaudes et même bouillantes. Mais ce lundi, on a appris le décès de Jean-Jacques Vierne, ancien journaliste de l’Equipe et de France-Football, à l’âge de 77 ans de suites d’un cancer.

Or, c’est Jean-Jacques Vierne qui avait donné ce surnom de « Chaudron » au stade de Geoffroy-Guichard lorsqu’il oeuvrait à la rubrique football du quotidien sportif et qu'il fréquentait les travées du stade stéphanois rappelle L'Equipe. Une trouvaille qui a passé les années et reste collée à la peau de l'enceinte des Verts, au point d’être évidemment citée dans le Musée de l’AS Saint-Etienne installé sous une tribune du...Chaudron.