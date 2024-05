TV ‍: ASSE - Metz, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à la finale de la Coupe de France remportée par le PSG face à l’OL le week-end dernier, la saison 2023-2024 se terminera officiellement en France avec les barrages entre l’AS Saint-Etienne et le FC Metz.

Quelle heure pour ASSE – Metz ?

Alors que la saison des clubs se finira en apothéose avec la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Dortmund samedi, un autre match va attirer les esprits des suiveurs du football français cette semaine : le double duel entre Saint-Etienne et Metz pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Le barrage aller se jouera ce jeudi 30 mai à 20h30 au Stade Geoffrey Guichard.

Sur quelles chaînes suivre ASSE – Metz ?

Premier des deux épisodes des barrages de Ligue 1, ce duel entre l’ASSE et le FCM sera co-diffusé sur les chaînes de la L2 et de la L1. Pour regarder ce match, les supporters des deux équipes devront se brancher sur beIN SPORTS 1 et Amazon Prime Video.

Les compos probables de ASSE – Metz :

Après être venu à bout de Rodez lors du deuxième tour des play-offs de la L2 vendredi dernier (2-0), l’ASSE s’attaque maintenant à la montagne. Envoyé au tapis par Auxerre lors de ces mêmes barrages il y a deux ans, Sainté a envie de prendre sa revanche sur l’histoire en battant Metz. Pour ce match aller, les Verts pourront compter sur un public en feu afin d’aborder le retour avec de l’espoir. Lors de cette rencontre, Olivier Dall'Oglio pourra compter sur un groupe au complet.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Petrot - Cafaro, Moueffek, Chambost, Tardieu, Cardona - Sissoko.

Passé à un but d’une relégation directe en L2 lors de la dernière journée de L1 le 19 mai dernier, Metz veut mettre toutes ses chances de son côté pour rester dans l’Elite du football français. Mais pour cela, les Grenats vont devoir afficher un autre visage que celui montré lors des quatre dernières journées, soldées par quatre défaites… Histoire d’aborder le retour à Saint-Symphorien avec un petit avantage, Metz tentera de ramener un bon résultat du Forez, avec Georges Mikautadze comme principale arme. Lyonnais de naissance et bourreau de l’ASSE en L2 la saison passée, l’attaquant messin cherchera à faire mal à ses meilleurs ennemis. Pour ce match, László Bölöni aura un groupe fourni à sa disposition.

La compo probable de Metz : Oukidja - Colin, Sane, Herelle, Udol - Jean Jacques, N’Doram, Camara - Van den Kerkhof, Mikautadze, Diallo.