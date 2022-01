ASSE : Beric-Mateta, le pari fou des Verts !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Pour espérer se maintenir en Ligue 1, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne n'ont plus vraiment d'autre choix que de renforcer un effectif qui montre ses limites. Et la fin du mercato devrait être folle.

L’ASSE est à l’agonie en Ligue 1 et les journées de championnat passent sans que le moindre rayon de soleil apparaisse au-dessus de Geoffroy-Guichard. Un point dans le derby aurait été considéré comme un excellent résultat pour la formation désormais entraînée par Pascal Dupraz, mais l’OL a réussi à priver son rival éternel de ce petit plaisir. Scotchés à la dernière place, les Verts sont conscients qu’il ne faut plus perdre de temps en route, l’écart n’étant pas encore creusé irrémédiablement avec le barragiste, et même la 17e place, synonyme de maintien. Cependant, Pascal Dupraz, qui a enregistré sa troisième défaite en trois matchs de Ligue 1, ne veut pas vendre du rêve au Peuple Vert et il l’a confié après la défaite face à l’OL, si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent le maintien, ils doivent lui donner les moyens de renforcer encore plus son effectif. Et à priori ce sera le cas.

L'ASSE peut se sauver en Ligue 1 en recrutant au mercato

Vert & fier 💚

Très heureux de rejoindre ce club historique et d’arriver dans le championnat français 🇫🇷 #ASSE #AllezLesVerts #Soldat pic.twitter.com/j5SE1qCVAs — Eliaquim Mangala (@Elia22Mangala) January 20, 2022

Bernard Lions annonce en effet que la venue de Robert Beric, libre depuis son départ du Chicago Fire, est en bonne voie, alors même que cette rumeur avait été balayée il y a quelques jours. Le buteur slovène a récemment renoué le dialogue avec Roland Romeyer afin d’évoquer les conditions d’un probable come-back dans le Chaudron, où il est resté l’un des chouchous des supporters stéphanois. Mais la venue de Beric ne serait pas la seule, car ce dernier ne serait là que pour joueur le rôle d’un remplaçant de luxe. Le journaliste de L’Equipe précise que l’AS Saint-Etienne a pour cible numéro 1 Jean-Philippe Mateta, l’attaquant de Crystal Palace. Et si cela ne pouvait pas se faire, alors l’ASSE pourrait se tourner vers Serhou Guirassy ou Vedat Muriqi. De même sur le plan défensif, les dirigeants stéphanois travaillent sur le retour en France de Marcel Tisserand, le défenseur de Fenerbahçe, un joueur que Pascal Dupraz connaît bien depuis qu’il l’a eu sous ses ordres à Toulouse.