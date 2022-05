ASSE - Auxerre : Les sanctions connues le 23 juin !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain des graves incidents intervenus à Geoffroy-Guichard après la relégation de l'AS Saint-Etienne, la commission de discipline a déjà prévu de rendre son verdict fin juin.

Le chaos était total dimanche soir lorsqu’Auxerre a marqué le tir au but qui a propulsé le club bourguignon en Ligue 1 et l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Dans la seconde qui a suivi, la pelouse de Geoffroy-Guichard était envahie par des centaines de supporters des Verts fous furieux. Hors de contrôle, ces derniers envoyaient des fumigènes en tir tendu vers la tribune officielle, provoquant un début d’incendie, et renvoyant tout le monde dans le couloir du stade avec quelques blessés légers. Les CRS intervenaient rapidement et ramenaient le calme à l’intérieur du Chaudron en utilisant des lacrymos, mais cet envahissement a évidemment suscité la colère. La saison étant terminée, il n’y avait pas d’urgence à prendre une décision, mais ce lundi, la commission de discipline de la Ligue de Football s’est saisie du dossier.

Retrait de points, amende et huis clos, l'ASSE s'attend au pire

😱 Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA !

👉 Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes... pic.twitter.com/YFsf2wqfWG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2022

« Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre AS Saint-Étienne - AJ Auxerre du dimanche 29 mai 2022, comptant pour les Barrages de Ligue 1, la Commission de Discipline décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera prononcée à l’issue de la séance du jeudi 23 juin 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », prévient la LFP. Parmi les sanctions évoquées, et compte tenu du lourd dossier stéphanois cette saison, l’ASSE pourrait avoir plusieurs matchs à huis clos en Ligue 2, un retrait de points et évidemment une lourde amende.