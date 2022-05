Violents incidents après la descente des Verts

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Reléguée en Ligue 2 à l’issue des barrages, l’AS Saint-Etienne est tout de suite tombée dans le chaos.

Les supporters des Verts avaient visiblement préparé leur coup, et ont envahi le terrain dès le tir au but victorieux de l’AJ Auxerre inscrit. Des fumigènes ont été envoyés sur les joueurs, dans les tribunes, et les joueurs auxerrois ont été secoués, le gardien Donovan Léon rentrant péniblement dans son vestiaire après avoir reçu une partie de fumigène sur la tête. De quoi gâcher la fête pour les visiteurs, tandis que les supporters de l’ASSE, qui était déjà amputés d’une tribune pour des comportements inappropriés lors des matchs précédents, risquent bien évidemment de nouvelles sanctions. De son côté, Amazon a du stopper sa retransmission, les commentateurs ne pouvant plus effectuer leur travail en raison des gazs lacrymogènes utilisés pour disperser les supporters à la fin de la rencontre. La fin de soirée promet d’être chaude à l’AS Saint-Etienne, qui repartira donc en Ligue 2 la saison prochaine.