ASSE, Leicester, OM, EdF… Wesley Fofana lâche ses vérités

Dans : Premier League.

Transféré de l’AS Saint-Etienne à Leicester contre une énorme somme d’argent lors du dernier mercato estival, Wesley Fofana est prêt à assumer son nouveau statut.

Pépite du centre de formation des Verts, le défenseur central s’est rapidement imposé en équipe première à Sainté. Si bien qu’il a tapé dans l’oeil des grands clubs européens, pour atterrir au final à Leicester, dans le cadre d’un transfert de 35 millions d’euros. Un départ record que l'international espoirs français assume, malgré toutes les critiques et l'imbroglio autour de sa décision de quitter l'ASSE alors qu'il était attendu pour être le cadre défensif de Claude Puel cette saison.

« Leicester ? Je suis très heureux et très fier. Ils m'ont montré qu'ils ont tout fait. Ils sont montés dans des sommes qui n'étaient pas prévues. Ils auraient pu recruter quelqu’un d'autre, ils ne l'ont pas fait. Je suis sûr de mon choix. Si je devais partir de l’ASSE, c'était pour que le club touche une grosse somme. Depuis tout petit, je n'ai jamais été sur le devant de la scène, mon mental de guerrier a fait ma force. Je suis un chien comme on dit, je suis prêt. Le blocage avec Puel ? Il m'a dit que c'était hors de question de partir, qu'il était prêt à mettre sa place en jeu. C'était très dur qu'il ne comprenne pas mon envie. Mais ça s'est bien terminé et je suis très heureux. Je m'occupe de ma mère, de mes sœurs. C'était aussi pour leur dire : ‘Ne vous inquiétez plus’. J'ai réalisé un de mes rêves les plus fous. Les critiques des supporters ? Ça a été de ne pas respecter le club, de ne penser qu'à l'argent. Ils m'ont reproché beaucoup de choses, ça m'a fait de la peine. On ne peut pas dire que je manque de respect à Sainté. J'ai fait des efforts pour prolonger ou jouer avec des douleurs. J’ai toujours mouillé le maillot. Un avenir du côté de l'OM ? Le club qui me faisait rêver petit, c'était l'OM. Après ça a été Sainté. Aujourd'hui, je veux taper le plus grand, le plus haut. Mais quand j'ai joué au Vélodrome, ça a été quelque chose d’incroyable, devant ma famille, dans ma ville. Pourquoi pas un jour jouer à l'OM. L'équipe de France ? C'est vraiment le rêve, le summum, ce serait incroyable, il y a une concurrence incroyable. C'est bien, ça va nous permettre à tous de se donner à fond », a avoué, sur Canal+, Fofana, qui a découvert la Premier League dimanche contre Aston Villa (0-1).