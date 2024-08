Officiel ‍: Benjamin Bourigeaud file au Qatar

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel. Après sept années de bons et loyaux services, Benjamin Bourigeaud quitte le Stade Rennais et s'engage avec le club qatari d'Al Duhail.

Selon toute vraisemblance, le milieu de terrain de 30 ans va rapporter la modique somme de 10 millions d'euros. Un joli montant glané par la direction rennaise pour un joueur à qui il restait encore deux années de contrat. « 7 saisons au club, une empreinte indélébile entre actions de classe et costume de leader, le SRFC remercie Bourige pour son engagement sans faille », a indiqué le club breton sur ses réseaux sociaux. Il retrouvera un certain Christophe Galtier, lequel est entraineur de l'écurie qatarie depuis la saison dernière.