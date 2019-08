Officiel : Deux recrues en 24h, Reims fait coup double

Dans : Reims, Mercato, Ligue 1.

Quelques heures après avoir officialisé la venue de Dario Maresic, le Stade de Reims a annoncé une seconde arrivée ce mardi.

Et cette fois, cela concerne le secteur offensif puisque c’est le jeune milieu du FC Saint-Gall, Dereck Kueseta (21 ans), qui a paraphé un contrat de 4 ans avec le club champenois. « En lien avec le staff, nous souhaitions un profil différent de ceux de Rémi Oudin, Arber Zeneli, Moussa Doumbia et Mathieu Cafaro, à savoir un joueur capable de prendre la profondeur sur le côté. Le recrutement de Dereck répond à ce cahier des charges. C'est un grand espoir suisse qui a l'avantage de parler quatre langues dont le français et pour lequel le temps d'adaptation sera réduit » a indiqué le directeur général du club, Mathieu Lacour.