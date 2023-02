Mbappé ne suit plus, Reims tient le nouveau phénomène

Dans : Reims.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un triplé face à Lorient (4-2) mercredi, Folarin Balogun continue d’impressionner avec le Stade de Reims. L’attaquant prêté par Arsenal domine le classement des buteurs de Ligue 1 et fait partie des références parmi les cinq principaux championnats européens.

En marquant à la dernière seconde au Parc des Princes dimanche dernier, Folarin Balogun (21 ans) avait frustré le Paris Saint-Germain (1-1). Trois jours plus tard, l’attaquant du Stade de Reims a frappé encore plus fort. L’Anglo-Américain s’est offert un triplé contre le FC Lorient (4-2) sous les yeux de son entraîneur bluffé. « Il a une certaine lucidité parce que c’est difficile de mettre un pénalty quand tu es mené », a réagi Will Still après la rencontre.

Balogun meilleur buteur de L1

« Et puis il met deux buts d’une qualité exceptionnelle, a poursuivi le Belge. La volée, c’est très dur à faire. Et la finition du pied gauche en une touche, ça montre l’attaquant qu’il est. Il a encore travaillé énormément pour l’équipe. C’est le "Balo" qu’on connaît, qu’on voit tous les jours. Chapeau à lui car je crois que c’est son premier triplé. » Résultat, Folarin Balogun a atteint la barre des 14 buts en 21 journées de Ligue 1. Le voilà en tête du classement des buteurs de notre championnat devant Kylian Mbappé (13).

Spoke to Titi before the game!

Only right I show my respect 🥶 pic.twitter.com/41BTuKcIiK — Balogun (@balogun) January 30, 2023

Autant dire que l’avant-centre prêté par Arsenal fait le bonheur de Reims, où les 10 réalisations d’Hugo Ekitike la saison dernière sont déjà oubliées. Le natif de New York semble parti pour affoler les compteurs, lui qui n’est devancé que par Erling Haaland (25) et par Harry Kane (16) parmi les cinq principaux championnats. Autre statistique flatteuse pour lui, en inscrivant 14 des 26 unités de son équipe en L1, le fan de Thierry Henry est l’auteur de 54% des réalisations de Reims ! Personne ne fait mieux dans ces mêmes ligues. C’est dire la dimension prise par Folarin Balogun.