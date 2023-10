Ousmane Dembélé viré en janvier, le PSG ne rigole plus

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Titularisé automatiquement par Luis Enrique, Ousmane Dembélé possède la confiance de son entraineur. Mais pas des dirigeants du PSG, qui ouvrent la porte à une départ dès cet hiver si cela continue dans cette lignée.

Le PSG a montré de terribles faiblesses à l’occasion de son premier déplacement européen de la saison. Dans la lignée du match du week-end dernier face à Clermont, Paris a été cruellement inoffensif dans un schéma qui comprenait pourtant quatre attaquants. Et c’est ainsi Lucas Hernandez qui a sonné la révolte en se projetant devant pour réduire le score en seconde période. Pour le reste, les joueurs offensifs alignés par Luis Enrique ont semblé totalement perdus. Gonçalo Ramos a passé son temps à revenir défendre, Kylian Mbappé n’a pas eu le moindre espace, Randal Kolo-Muani a été totalement bloqué et emprunté, mais Ousmane Dembélé restera l’énorme déception. Vu le nombre de ballons que l’ancien barcelonais a eu à négocier, son rendement a été catastrophique. Des crochets loin d’être dévastateurs, des tirs hors-cadre, des passes imprécises et des centres à l’aveugle, l’international français s’est fait détruire en miettes après la rencontre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

A tel point que la déception est aussi immense chez les dirigeants, qui pensaient avoir fait une très bonne affaire en le recrutant pour « seulement » 50 millions d’euros en provenance du Barça cet été. Mais la donne est en train de s’inverser et malgré les titularisations qui s’enchainent, Ousmane Dembélé n’a toujours réalisé aucune passe décisive, et inscrit aucun but. Et la délivrance semble loin tant la maladresse est au rendez-vous. Résultat, la confiance que lui offre Luis Enrique n’est pas aussi importante chez ses dirigeants.

Deux clubs anglais sur le coup

Selon Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi réfléchit sérieusement à être à l’écoute des offres dès cet hiver, si jamais l’occasion de limiter la casse sportivement et surtout de réaliser une bonne affaire financière se présentait. Récemment, il a été fait état de l’intérêt de plusieurs formations de Premier League pour l’ailier du PSG. La porte serait notamment ouverte pour Arsenal et Tottenham afin de faire signer Dembélé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, une des grandes spécialités de Luis Campos. Une manière également de faire comprendre à l’ancien rennais qu’il est l’heure de se réveiller, alors que des joueurs comme Lee et Asensio vont avoir leur chance dans les prochaines semaines. Surtout si le PSG continue à enchainer les matchs avec de telles difficultés offensives.