Willian Pacho, le transfert surprise du PSG ‍!

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le PSG est en passe de surprendre tout le monde puisque le club de la capitale étudie actuellement la possibilité de recruter Willian Pacho.

Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un défenseur central afin de concurrencer Lucas Beraldo pour savoir qui accompagnera Marquinhos la saison prochaine. Le retour de Presnel Kimpembe était porteur d’espoirs, mais l’international français s’est de nouveau blessé et même si cela ne semble pas très grave, ce pépin rappelle à tout le monde qu’un renfort à ce poste est nécessaire. Le nom d’Aymeric Laporte a été évoqué ce week-end mais c’est finalement sur une piste en Bundesliga que le PSG a pris la décision de foncer au cours des dernières heures.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE | Paris Saint-Germain exploring deal to sign Willian #Pacho!



Interest is concrete. Talks have started. #SGE informed that Paris want to sign him. 22 y/o top defender from Eintracht Frankfurt is open for the move.



Contract valid until 2028. @SkySportDE 🇪🇨 pic.twitter.com/kC5eDfAbTr