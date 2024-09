Vinicius au PSG, l'énorme coup annoncé pour 2025 ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prochain mercato estival pourrait être celui de toutes les surprises au Real Madrid, où un départ de Vinicius Junior est envisageable selon la presse espagnole. Une opportunité en or pour le PSG…

Grand favori au Ballon d’Or qui sera décerné dans un peu plus d’un mois, Vinicius Junior a vu Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid cet été. L’entente est pour l’instant cordiale entre les deux hommes même si sur le terrain, le feu d’artifice tant attendu se fait encore attendre. Il faut dire que Vinicius et Mbappé aiment évoluer dans la même zone, entre le côté gauche et l’axe, ce qui complique leur relation technique même si celle-ci sera amenée à évoluer au cours de la saison. L’été prochain en revanche, il ne serait pas si étonnant que cela de voir Vinicius Junior faire ses valises et laisser la place et la lumière à Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

C’est tout du moins ce qu’affirme à la surprise générale le média Cronica Global ce vendredi, qui explique que le Real Madrid est prêt à se séparer de Vinicius afin de financer les potentiels transferts de Rodri et d’Erling Haaland en provenance de Manchester City. Si cet incroyable scénario venait à se confirmer, un club pourrait dégainer une proposition pour réaliser le très gros coup, il s’agit sans surprise du Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre est le premier club cité par le média espagnol pour accueillir Vinicius, dont la cote est également très haute en Premier League. Manchester City, Manchester United et Chelsea surveillent sa situation ainsi que de nombreux clubs en Arabie saoudite.

Le Real prêt à vendre Vinicius, le PSG à l'affût ?

Rien de surprenant non plus quand on sait que la Saudi Pro League avait proposé un contrat en or à Vinicius cet été avec un salaire délirant atteignant les 200 ME par an. Une proposition colossale que l’attaquant brésilien a rejeté, lui qui ne se voyait pas quitter le Real Madrid cette saison. L’année prochaine en revanche, ce départ totalement inattendu pourrait voir le jour et faire le bonheur des courtisans de l’international auriverde. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain, qui s’est lancé dans une politique assumée de recrutement de jeunes joueurs qui ne fait plus la part belle aux stars, craquera face à l’opportunité de recruter le meilleur joueur mondial sur l’année 2024. La question de son prix sera également un sujet central car pour l’heure, on ignore quelle somme réclamera le Real Madrid pour vendre Vinicius mais on imagine assez aisément que le club merengue ne discutera pas en-dessous de 150 ME, voire plus.