Verratti et Nabilla, le retour à Paris a été bien fêté

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Marco Verratti était de retour au Parc des Princes mercredi soir dernier en Ligue des champions lors de la rencontre entre le PSG et l'Atlético Madrid. L'Italien a ensuite organisé une petite fête pour son anniversaire.

Marco Verratti a beau être parti du PSG par la petite porte il y a quelques mois, il n'en reste pas moins très attaché à son ancien club. Le sentiment est partagé puisque l'Italien est chez lui au Parc des Princes. Mercredi dernier, il était invité pour la réception de l'Atlético Madrid en Ligue des champions. Il avait prévu par la suite de diner avec des amis à lui puis d'ensuite filer en soirée pour fêter son anniversaire. Un événement qui voyait la présence de certaines stars du football mais pas seulement, puisque la star de télé-réalité Nabilla était aussi de la partie pour célébrer Marco Verratti.

Marco Verratti et Nabilla, l'improbable amitié ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

La jeune femme, qui réside désormais à Dubai, a en effet posté une vidéo sur laquelle elle montre Marco Verratti en boite de nuit en train de fêter son passage à sa 32e année. Une séquence qui en a surpris plus d'un, car beaucoup ne savaient pas que les deux personnalités se connaissaient. Du côté des fans de Nabilla, certains pensaient que cette vidéo était aussi la preuve qu'elle avait envie de revenir habiter en France. Mais il n'en sera rien, Nabilla ayant encore affirmé il y a quelque temps être contente de ne plus vivre en France. Il faut dire que la Franco-Suisse a connu quelques mésaventures dans l'Hexagone, comme des cambriolages. Marco Verratti, lui, a toujours des attaches très fortes en France et revient régulièrement à Paris. Sa compagne, Jessica Aïdi, est Française. Ses enfants, nés d'une précédente relation, Tommaso et Andrea, sont nés dans la capitale française. Pour rappel, Verratti a disputé 416 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG de 2012 à 2023.