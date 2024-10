Vente PSG ‍: La rumeur s'effondre, le Qatar reste à Paris

Dans : PSG.

L’engagement du Qatar au Paris Saint-Germain à long terme est remis en doute après les informations publiées sur X par le journaliste Grégory Schneider, lequel croit fortement à un départ de QSI dans les mois à venir.

Il y a deux jours, Grégory Schneider a surpris tout le monde en publiant un tweet dans lequel il sous-entend que le Qatar pourrait se retirer du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. « Bon, on va éclaircir. Le récit du "PSG sans stars" est un attrape gogo, destiné à habiller le retrait du Qatar à moyen terme (sinon BeIn aurait envoyé les ronds pour la L1). Du marketing. Luis Enrique en est l’instrument » a publié le journaliste de Libération, pour qui QSI est sur le point de faire ses valises. Une vente du PSG ferait grand bruit mais pour l’instant, rien en ce sens n’a été confirmé.

La situation est à surveiller, bien que pour Thibaud Vézirian, plutôt spécialiste de la vente de l’OM, il n’y a rien à signaler en ce qui concerne le Paris SG. Sur son compte Twitch, l’ancien journaliste de La Chaîne L’Equipe a confié que selon lui, le Qatar n’avait aucunement l’intention de se retirer du PSG. De quoi rassurer les supporters du club parisien. « Le Qatar prêt à se retirer du PSG à moyen terme ? Cela fait dix ans que des gens comme Grégory Schneider le disent, donc à un moment ils auront raison. Le Qatar est lancé vers un nouveau stade, un nouvel actif pour le club, donc qui va acheter le PSG au Qatar ? Construire un nouveau stade, ça va prendre trois, quatre ou cinq ans » a d'abord lancé le journaliste lors de son dernier live, avant de poursuivre.

Thibaud Vézirian démonte les infos de Grégory Schneider

« Ce sont les mêmes personnes qui disaient qu’après la Coupe du monde au Qatar, il n’y aurait plus les Qataris au PSG. On est deux ans après, ils sont toujours là. Un jour, ils partiront. C’est le cycle de la vie, mais c’est fatiguant de lire ça. Soit tu annonces les choses clairement, soit tu ne dis rien. Il y a eu de nouveaux actionnaires, cela démontre qu’il y a de l’évolution dans le projet du PSG. Mais la valorisation du club a gonflé à de tels niveaux de milliards avec les joueurs, le centre d’entraînement, etc, que c’est normal » a justifié Thibaud Vézirian, pour qui un départ du Qatar n’est absolument pas à l’ordre du jour au Paris Saint-Germain. Les supporters du club francilien continueront à suivre l’évolution de ce dossier de près mais en effet, la création d’un futur stade est un élément qui ne semble pas tendre vers un désengagement à court terme de Qatar Sports Investments.