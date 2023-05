Une finale Zidane-Mourinho pour entraîner le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain devrait une nouvelle fois changer d'entraîneur durant l'intersaison. Et à en croire la presse italienne, on s'oriente vers une finale entre José Mourinho et Zinedine Zidane.

« Mou sur la liste du PSG en course avec Zidane ». Ce mardi, le Corriere dello Sport en parle à sa Une, José Mourinho est bel et bien dans le collimateur des champions de France pour la saison prochaine. Mais si RMC affirme que Luis Campos a déjà contacté l'entourage de l'entraîneur de l'AS Rome affin de savoir s'il est prêt à remplacer Christopher Galtier sur le banc du PSG, le média italien fait du Special One un des deux noms convoités par les dirigeants parisiens, l'idée de voir Zinedine Zidane dire finalement « oui » à l'Emir du Qatar étant une possibilité qui ne doit surtout pas être totalement repoussée et constitue toujours le premier choix.

José Mourinho plan B du PSG

Le Corriere dello sport précise qu'à ce jour, José Mourinho n'a reçu aucune offre ou proposition concrète de la part du Paris Saint-Germain, et pour l'instant la Roma n'a reçu aucun message du Special One pouvant lui laisser croire que ce dernier va partir l'été prochain. Ayant toujours un an de contrat avec l'entraîneur portugais, les dirigeants italiens se sentent en position de force, même s'ils sont conscients qu'ils n'auront aucun argument financier à opposer au Qatar et à José Mourino si ce dernier décide de céder aux sirènes parisiennes. Mais à ce stade, le Mou est toujours une alternative et cette situation donne confiance à l'AS Rome, qui pense que le technicien de 60 ans ne va pas attendre éternellement que Zinedine Zidane se décide.

👀 #Mourinho, la Roma, il Psg e Zidane: tutti i retroscena👇https://t.co/261XkmRSl0 — Corriere dello Sport (@CorSport) May 9, 2023

Car qui dit poste libre au PSG dit forcément Zizou. Il y a un an, après le limogeage de Mauricio Pochettino, le champion du monde 98 a longtemps été annoncé comme le grand favori, plusieurs journalistes et insiders étant même persuadés que Zinedine Zidane avait signé son contrat. Mais tout cela était faux, Christophe Galtier étant débauché de Nice par Luis Campos. Un an plus tard, le technicien français n'a convaincu personne, et c'est donc le retour à la case départ pour la rumeur Zidane, avec cette fois un détail en plus, le poste de sélectionneur de l'équipe de France ne sera pas libre avant 2026. Et les insiders sont toujours convaincus que cette fois sera la bonne et que l'Emir du Qatar réussira son coup en faisant signer Zinedine Zidane. En attendant, José Mourinho peut quand même commencer à chercher un appartement à Paris, sait-on jamais ?