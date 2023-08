Un procès à cause de Mbappé, Madrid se moque du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le nouveau feuilleton Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. Du côté des Merengue, on tente de calmer le jeu et on refuse de trembler face aux menaces parisiennes.

Pas un jour ne passe sans que le dossier Kylian Mbappé ne fasse parler de lui. L'ancien joueur de Monaco est toujours mis en marge du groupe du PSG, en attendant d'en savoir plus sur son avenir proche. Le Real Madrid est le grand favori pour le récupérer, même si les Merengue souhaitent prendre leur temps. Le club espagnol est en plus de ça mis sous pression par le PSG. En effet, les Franciliens soupçonnent le Real Madrid d'avoir déjà trouvé un accord avec le clan Mbappé, ce qui n'est pas autorisé par l'UEFA. Une plainte pourrait même être déposée selon certaines sources.

Ancelotti envoie un message fort

Carlo Ancelotti n'a pas échappé à une nouvelle question sur Kylian Mbappé. Aussi, il s'est penché sur la possible plainte dont pourrait être victime le Real Madrid concernant le Français. « Rien ne me surprend et je ne sais rien à ce sujet. C'est quelque chose de politique et je n'entre pas là-dedans. Je suis concentré sur la tactique et le physique, pas sur la politique », a martelé le coach italien, un peu lassé du dossier Mbappé. Il faut dire que les choses dépassent un peu l'ancien coach du PSG, qui préfère se concentrer sur l'effectif dont il dispose pour le moment. En interne, les choses semblent en revanche bouger.

Si le Paris Saint-Germain confirme réellement cette plainte auprès de l'UEFA, elle aura en revanche peu de chances d'aboutir. Mais le message envoyé est clair et la partie de poker menteur pourrait encore s'éterniser. En attendant, les champions de France espèrent conclure certains dossiers, notamment en attaque. Ousmane Dembélé va débarquer. Bradley Barcola, Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos sont eux espérés le plus tôt possible. Et pendant ce temps, Mbappé multiplie les exercices de communication en direct du loft parisien. Ce sont les jeunes supporters présents à Poissy et qui ont le droit à un arrêt quotidien du numéro 7 parisiens qui s'en réjouissent, ce dernier n'ayant jamais fait cela dans le passé.