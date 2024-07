Un craquage à 100 ME, le PSG revient dans la course

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un retour de flamme pour enfin trouver l'attaquant qu'il faut au PSG ? La piste menant à Rafael Leao pourrait être brutalement réactivée dans les prochains jours.

Le mercato du PSG commence à prendre une tournure inquiétante puisque le mois de juillet va se terminer sans une seule recrue, après la simple venue du gardien remplaçant russe Matvey Safonov au début de l’été. En attaquant, l’objectif principal était de compenser le départ de Kylian Mbappé par un joueur d’un registre semblable ou différent, mais pas forcément un élément capable de marquer 40 buts par saison, ce qui est très difficile à trouver. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, mais il y en a une qui a été rapidement écartée, et qui est bien partie pour revenir sur le devant de la scène devant les difficultés du PSG. Il s’agit de Rafael Leao, joueur de Luis Campos apprécie particulièrement, et qu’il courtisait déjà il y a un an.

Du changement majeur au Milan AC devant

Puissant, capable d’enchainer les matchs et de peser sur les défenses, il adore jouer sur le côté gauche, ce qui pourrait être un problème avec la volonté parisienne de laisser Bradley Barcola exploser. Néanmoins, des sources portugaises évoquent un possible réveil du PSG pour faire venir un cadre du Milan AC, qui a pourtant promis de continuer l’aventure en Italie sous les demandes en ce sens de Zlatan Ibrahimovic. Mais le fait que l’horizon ne se décante pas et que Nico Williams semble clairement préférer l’idée de rester à Bilbao, provoque un changement de cap à Paris. Et pour faire craquer le Milan AC, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à proposer un chèque de 100 millions d’euros cash. Une somme rondelette alors que le mercato européen connait une petite pause et que le Milan AC a plusieurs idées pour changer son attaque. Après avoir fait venir Alvaro Morata, le club italien pense à Tammy Abraham, ce qui pourrait changer le visage, et laisser entrevoir le départ de Rafael Leao.