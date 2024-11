Un Brésilien à 25 ME pour secouer le milieu du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Même si le coach Luis Enrique se dit totalement satisfait de son effectif, le Paris Saint-Germain pourrait se renforcer en janvier prochain. Le club de la capitale envisage l’arrivée du milieu brésilien de Galatasaray Gabriel Sara, très convoité sur le marché des transferts.

Avant le mercato hivernal, la priorité du Paris Saint-Germain n’est pas forcément celle que l’on croit. Longtemps privé de Gonçalo Ramos à cause d’une blessure à la cheville, et peu convaincu par les performances de Randal Kolo Muani, Luis Enrique s’appuie essentiellement sur Marco Asensio et Kang-in Lee en faux numéro 9. On peut donc imaginer la possible arrivée d’un avant-centre, surtout si les rumeurs de départ de l’international tricolore se confirment.

Galatasaray prêt à vendre sa recrue

Reste à savoir si l’entraîneur parisien validera la venue d’un renfort en pointe. Ce n’est pas si sûr. L’Espagnol pourrait privilégier une signature dans l’entrejeu, secteur où le champion de France en titre a affiché ses limites en Ligue des Champions. C’est peut-être la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain s’intéresse à Gabriel Sara. En effet, la source Football Insiders affirme que le club de la capitale a entamé des discussions pour recruter le milieu de Galatasaray.

L’actuel leader de Ligue 1 aimerait conclure son transfert le plus vite possible, sachant que d’autres formations européennes seraient sur le coup. Le Brésilien de 25 ans s’est pourtant engagé avec le club turc cet été. Arrivée en provenance de Norwich City, la cible du Paris Saint-Germain a signé jusqu’en 2029 dans le cadre d’un transfert à 18 millions d’euros. Quelques mois plus tard, Galatasaray ne serait pas opposé à son départ, à condition de récupérer 25 millions d’euros dans l’opération. Pas de quoi dissuader les Parisiens apparemment séduits par son volume de jeu, sa combativité et par la qualité de son pied gauche.