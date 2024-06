Un braquage à 100 ME, Chelsea assomme le PSG

Actuellement à l'Euro avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia reste une cible privilégiée du PSG cet été. Mais, le club parisien ne doit pas trainer sur ce dossier car Chelsea est déjà prêt à mettre la somme réclamée par Naples.

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG va passer l'été à chercher le joueur idéal pour combler le vide laissé par le gamin de Bondy. Il ne sera pas aisé de trouver un cador du calibre du Français. Les Parisiens croient toutefois beaucoup en Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien de Naples est l'une des attractions en Europe depuis deux ans. Le PSG s'est positionné sur lui avant même le début de l'Euro, réussissant même à lui donner envie de venir à Paris. Néanmoins, Naples ne se laisse pas faire et réclame 100 millions d'euros pour céder son joueur. En plus, le nouvel entraîneur napolitain Antonio Conte veut s'appuyer sur Kvaratskhelia pour la saison à venir.

Autant dire que le dossier est complexe pour le PSG. Cela a même empiré ces dernières heures selon Fichajes. Le média espagnol spécialisé dans le mercato affirme que Chelsea veut recruter Kvaratskhelia à tout prix. Le club londonien, de retour en coupe d'Europe, mise sur le Géorgien pour redonner un nouvel élan à son attaque. Contrairement au PSG, le prix demandé par Naples n'effraie pas Chelsea.

🚨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia on his future: “I’m only focused on the Euros, then after I will decide about my future”.



“I’m not even thinking about that now, full focus on Georgia. I don’t want to take into consideration all things being said around”, told Sky. pic.twitter.com/zQ5hsDZ9ez