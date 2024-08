Ugarte furieux contre le Prison St-Germain

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Depuis de nombreuses semaines, Manchester United espère boucler la venue de Manuel Ugarte pour renforcer son milieu de terrain. Alors que l’Uruguayen s’est mis d’accord avec les Red Devils, le PSG fait traîner les négociations, ce qui commence à agacer son clan.

Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite du mercato estival. A moins de deux semaines de la reprise du championnat, les effectifs sont sur le point de peaufiner leurs effectifs même si, comme tous les étés, certains dossiers traînent en longueur. Celui de Manuel Ugarte, devenu indésirable au Paris Saint-Germain, en fait partie. Depuis de nombreuses semaines, le milieu de terrain uruguayen est dans le viseur de Manchester United qui en a fait sa priorité estivale dans l’entrejeu. D’ailleurs, un accord contractuel est en place entre les deux parties depuis un long moment, mais le dossier ne se décante pas. Luis Enrique ne compte plus sur lui, et le joueur n’était d’ailleurs pas convoqué ce week-end pour le déplacement du PSG sur la pelouse du Havre en ouverture de la saison de Ligue 1 (succès 1-4 des Parisiens). La lenteur de l’avancement des discussions commence à agacer le clan Ugarte.

L’entourage d’Ugarte commence à perdre patience

🚨🚨 𝑬𝑿𝑪𝑳 l’entourage de Ugarte🇺🇾, y compris son père Miguel, a exprimé sa frustration à Jorge Mendes car le PSG n'a pas encore accepté l'offre de United, ce qui engendre de la frustration



Ugarte souhaite partir le plus rapidement possible et l’a fait comprendre en interne pic.twitter.com/6SuffOyAzc — 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) August 17, 2024

La fin de la collaboration est désormais inévitable, et cela seulement une saison après l’arrivée de Manuel Ugarte en provenance du Sporting contre un chèque de 60 millions d’euros. L’Uruguayen souhaite partir, mais l’entourage du joueur est excédé de voir que le PSG bloque encore les négociations. Selon les informations du média PSG Reporter, le clan du milieu de terrain de 23 ans commence à perdre patience. Le Paris Saint-Germain n’a pas accepté la dernière proposition des Mancuniens, mais cette situation commence à générer de la frustration au sein de la famille d’Ugarte, qui a très clairement fait comprendre à sa direction qu’il souhaitait partir le plus rapidement possible. L’arrivée de João Neves est un signe que le joueur n’a plus la tête à Paris, mais pour le moment le départ quasi acté d’Ugarte nécessite encore quelques efforts de la part des deux clubs. Toutes les parties attendent désormais que l’un des dossiers chauds de cet été prenne fin.