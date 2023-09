Sergio Busquets au PSG, Luis Enrique est aux anges

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a dépensé 60 millions d’euros pour recruter Manuel Ugarte et pour l’instant, l’Uruguayen ne déçoit pas. Au contraire, il s’impose déjà comme l’un des nouveaux chouchous du Parc des Princes.

Titulaire indiscutable dans le cœur du milieu de terrain parisien depuis le début de la saison, Manuel Ugarte a surpris tout le monde au Paris Saint-Germain. Recruté pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal, l’international uruguayen était méconnu en France. Certains observateurs avaient souvenir de ses deux matchs peu glorieux contre l’OM en phase de groupes de Ligue des Champions la saison dernière, mais personne n’avait vraiment d’avis tranché sur le nouveau milieu défensif du PSG. Le tarif semblait élevé pour un joueur à l’expérience encore très limitée sur la scène européenne.

Conscient des qualités de Manuel Ugarte, Luis Campos de son côté n’a pas hésité une seconde avant de poser 60 millions d’euros sur la table pour le recruter. Une vraie prise de risque de la part du coordinateur sportif parisien, payante pour le moment. En l’espace de quatre matchs de championnat, Manuel Ugarte est déjà le joueur parisien qui récupère le plus de ballons, celui qui impulse le pressing et qui peut même s’avérer décisif comme face à l’OL avec le penalty provoqué de la part de Tolisso ou la passe décisive pour Asensio. La presse espagnole est déjà sous le charme et dans les colonnes de Sport, on peut lire que Luis Enrique est totalement raide dingue de Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte déjà indispensable pour Luis Enrique au PSG

Pour le journal espagnol, qui couvre le FC Barcelone depuis des années, l’entraîneur du Paris SG a déjà trouvé « son Sergio Busquets » dans la capitale française. « Malgré son profil défensif, Ugarte est également utile pour faire sortir le ballon de derrière. L’international uruguayen est précis dans ses passes et choisit en général les meilleures options pour accélérer le rythme et faire circuler rapidement le ballon. Il semble déjà indispensable au PSG et Luis Enrique semble avoir trouvé son nouveau Sergio Busquets » écrit le journal alors que Luis Enrique a gagné la Ligue des Champions avec un joueur précieux comme Sergio Busquets au milieu de terrain il y a quelques années de cela. On souhaite le même avenir à Manuel Ugarte et au Paris Saint-Germain dans les mois et les années à venir.