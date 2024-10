Sa carrière relancée, Ekitike peut remercier le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En échec au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a bien rebondi à l’Eintracht Francfort. L’attaquant français montre à nouveau son potentiel en Allemagne. Et le club francilien n’y est peut-être pas étranger.

Hugo Ekitike ne s’était pas totalement perdu. Quelques mois après son départ du Paris Saint-Germain, où il avait terminé son aventure sur une longue mise à l’écart, l’attaquant de 22 ans s’est bien relancé à l’Eintracht Francfort. Ses statistiques affichent déjà cinq buts et quatre passes décisives en huit matchs cette saison toutes compétitions confondues. Le tout sans compter ses deux réalisations avec les Bleuets. Une grande satisfaction pour Franck Chalençon, son ancien entraîneur en équipe réserve de Reims qui n’oublie pas le rôle du club francilien.

La MNM a aidé Ekitike

« Un an avant sa signature au PSG, il jouait encore en National 2, a rappelé le formateur contacté par Eurosport. Il n'avait pas les épaules et je pense que personne ne les aurait eues à part peut-être Kylian Mbappé. Après, je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Même s'il ne s'est pas imposé, il a progressé. Il a côtoyé les plus grands joueurs du monde au quotidien, donc automatiquement ça l'a fait grandir. Pour Hugo, ça n'a pas payé sur le moment, mais peut-être que ça paie aujourd'hui. »

PARDON ? 🤯 @hekitike9 régale à l’entraînement avec les Espoirs 🔥🤙 pic.twitter.com/rWoqmtF4Rm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2024

« C'est un garçon qui sait où il veut aller. Il est très sûr de lui, a ajouté Franck Chalençon. Quand il ne joue pas, on peut avoir un Hugo à fleur de peau. Pour être attaquant, il faut de l'ego et de la confiance. Pour moi, l'échec du PSG ne l'a pas fait douter. J'étais persuadé que le jour où il retrouverait un projet avec plus de temps de jeu, il ressortirait de sa boîte. En toute honnêteté, je ne suis pas surpris qu'il ait réussi à se relancer car c'est un super attaquant. Même si la marche PSG était sûrement un peu trop haute à ce moment-là de sa carrière, j'ai toujours su qu'il finirait dans un grand club européen. » Reste à savoir si le Français aura de nouveau sa chance au plus haut niveau.