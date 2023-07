Ces quatre stars ont signé, le PSG garde tout cela secret

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Officiellement, le Paris Saint-Germain n'a pas recruté un seul joueur, alors que le mercato est ouvert depuis le samedi 10 juin dernier. Officieusement, les champions de France ont déjà fait signer quatre joueurs et n'attendent qu'une chose pour l'officialiser.

Les supporters du PSG commencent à sérieusement s’irriter de la situation actuelle, puisque les rumeurs se succèdent les unes après les autres, mais rien ne se concrétise. Tandis que Sergio Ramos et Lionel Messi, arrivés en fin de contrat, ont rangé leur casier, aucun nouveau joueur n’a rejoint l’effectif de…Christophe Galtier. Et c’est là que cela coince, car Nasser Al-Khelaifi a été très clair, tant que Luis Enrique ne sera pas intronisé entraîneur du Paris Saint-Germain, aucun renfort ne sera officialisé. Un « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » qui s’éternise, même s’il se chuchote que jeudi sera le grand jour concernant le départ de Galtier et donc la signature de Luis Enrique. Dans la foulée, c’est une multitude de communiqués qui devraient tomber, car le PSG a déjà recruté officiellement quatre joueurs, mais ne l’a pas dit.

Le PSG va faire des annonces rapides

A ce stade du marché des transferts, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez ont déjà signé un contrat avec le Paris Saint-Germain révèle Le Parisien. « Ils ont pris la pose avec leur nouveau maillot et attendent juste le communiqué pour s’afficher sous leurs nouvelles couleurs », précise même le quotidien francilien. Le PSG a demandé à ces quatre joueurs de ne pas du tout communiquer sur ce sujet et de se tenir à l'écart en attendant que le club de la capitale puisse enfin dévoiler qu'il n'est pas resté les bras croisés ces dernières semaines. Mais, en liant son mercato officiel aux négociations qui s'éternisent avec Christophe Galtier, Paris s'est un peu tiré une balle dans le pied. A partir de ce jeudi, tout pourrait s'accélérer, cela ne sera pas trop tard puisque l'entraînement au nouveau centre de Poissy ne débute que lundi 10 juillet.