PSG : Zidane provoque un affrontement sauvage !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La venue, ou non, de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG fait grimper la température sur les réseaux sociaux. Et les deux camps ont trouvé de quoi se chauffer via deux grandes gueules des réseaux sociaux, Romain Molina et le célèbre Sabri.

Actuellement parti passer des vacances avec sa famille à Ibiza, Zinedine Zidane sait que son avenir suscite bien des supputations. Et notamment depuis vendredi lorsque plusieurs médias ont annoncé que l’ancien entraîneur français du Real Madrid avait trouvé un accord, ou du moins était proche de le faire, avec le Paris Saint-Germain. Depuis cela, la bataille est totale y compris entre journalistes, puisque tandis que Dominique Sévérac évoque une « fake news » et voit dans cela le souhait du clan Zidane de l’imposer en équipe de France, Europe 1, RMC et d’autres médias sont eux toujours persuadés qu’il y a des discussions pour faire de Zizou le successeur de Mauricio Pochettino. Cette guerre entre journalistes « traditionnels » n’a cependant pas eu autant de retentissement sur les réseaux sociaux que l’invraisemblable clash entre Sabri, qui est très proche du PSG et a eu le scoop mondial de la prolongation de Kylian Mbappé, et Romain Molina.

Zidane au PSG, Romain Molina dit que c'est faux

S’exprimant sur la possible venue de Zinedine Zidane à Paris, Romain Molina a repris lui aussi la théorie d’une manipulation, affirmant que le natif de Marseille n’avait pas du tout donné son accord au Paris Saint-Germain. « Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n'y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n'abandonne pas (c'est la priorité absolue), mais le temps presse. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier. Le choix du coach risque d’être par « défaut » car les pistes rêvées ne sont pas disponibles (Guardiola, Xavi) ou n’ont toujours pas accepté (Zidane). Le départ de Pochettino était entériné il y a des mois au Qatar, mais il ne reste pas 50.000 candidats sur le marché », a expliqué Romain Molina. Ces propos lui ont valu une réponse de Sabri #ParisienOuRien, qui répète lui depuis des jours que Zinedine Zidane viendra à Paris et qui estime que Molina est arrivé sur ce sujet sans vraie info en le traitant notamment de « menteur ». Les vannes étaient ouvertes.

Sabri payé par le PSG, il attend son salaire

Sabri, tu veux que je parle de ton arrangement et de l’argent que tu as reçu du club ?



Vu que tu t’en vantais en privé, mais qu’en public tu te la joues simple supporter indépendant.



Je demande, c’est tout, il n’y a rien de méchant.



La bise à Nasser. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

En réponse à cela, Romain Molina a lui fait savoir qu’il savait que Sabri touchait de l’argent de la part du Paris Saint-Germain, évoquant même la somme de 1.000 euros par match. Un montant qui a fait sourire celui qui a aussitôt ironisé en « réclamant au PSG de toucher son salaire », tandis que ses supporters rigolaient sur le fait que Romain Molina découvrait subitement le statut d'influenceur. Compte tenu de la puissance des deux « adversaires » sur les réseaux sociaux, tout a aussitôt explosé, les pro-Molina déterrant des messages de vieux messages censés être « racistes » de Sabri, tandis que les pro-Sabri rappelaient que Romain Molina avait annoncé le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid et la mise au placard de Nasser Al-Khelaifi ou bien en lui rappelant un voyage du passé en Corée du Nord. La bataille était telle que sur Twitter on voyait même apparaître un space « Sabri vs Molina », preuve que ce débat passionnait du monde. Zinedine Zidane avait probablement mieux à faire que suivre tout cela de près, mais c'est une évidence, le savoir au PSG ou non suscite un incroyable intérêt.