Quand Benzema était le pion du PSG !

Ce mardi soir, le PSG et le Real Madrid s’affrontent dans un choc sulfureux de Ligue des Champions, avec Kylian Mbappé et Karim Benzema en vedette.

Les deux joueurs évoluent déjà ensemble en équipe de France, et tout le monde ou presque les annonce comme de futurs coéquipiers au Real Madrid la saison prochaine. Leur association a de quoi faire saliver, même si ce mardi soir, ils seront adversaires sur le terrain. Et pourtant, Le Parisien révèle que les choses auraient pu être bien différentes il y a quelques années de cela, quand le PSG avait un plan diabolique en tête pour faire venir Cristiano Ronaldo.

Benzema utilisé par le PSG pour faire venir Cristiano Ronaldo

En effet, en 2016, quand Laurent Blanc était encore aux commandes du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé son intention de frapper très fort avec une star mondiale. Lionel Messi étant intouchable à l’époque, le dirigeant qatari voulait s’offrir Cristiano Ronaldo. Et pour cela, l’idée du PSG était de faire dans un premier temps venir Karim Benzema, qui était le lieutenant du Portugais au Real, mais n’avait absolument pas la reconnaissance qu’il a actuellement. En discussion avec le clan CR7, le Paris SG était persuadé qu’attirer Karim Benzema dans la capitale française aurait été le premier pas pour séduire le Portugais. Le forcing n’a toutefois pas payé, et l’opportunité de faire Kylian Mbappé et Neymar la même année, en 2017, s’est ensuite présentée. « Mbappé débarquera en 2017 à Paris et, au lieu de retrouver Neymar et Edinson Cavani, aurait pu grandir à l’ombre du duo CR7-KB9 », rappelle ainsi Le Parisien, qui refait un peu l’histoire même si cela ne sert plus à rien.

Il s’agit toutefois d’un beau clin d’oeil, sachant que ni l’un ni l’autre ne doivent regretter d’avoir continuer leur aventure chacun dans un club différent. Même si cela n’empêche pas le PSG de toujours rêver de Karim Benzema, qu’il sera difficile de déloger du Real Madrid en fin de saison. Mais il se murmure que les arrivées conjointes de Mbappé et Erling Haaland pourraient aussi amener l’ancien de l’OL à réfléchir sur son avenir. Et si cela devait être le cas, le PSG se rappellera certainement au bon souvenir de KB9.