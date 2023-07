PSG ‍: Zéro offre, Daniel Riolo règle le dossier Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé ne fait aucun doute pour Daniel Riolo, certain que l’international français va rester au PSG… faute d’offre.

L’avenir de Kylian Mbappé est le sujet n°1 des observateurs du mercato depuis quelques semaines. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain a provoqué la furie de son club en annonçant qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024. Lors de la présentation à la presse de Luis Enrique, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a sorti les muscles en donnant deux semaines à Kylian Mbappé pour faire un choix définitif.

Kylian Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2025



🔴🔵 #KylianCestParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022

Les deux options sont les suivantes : prolonger… ou partir cet été. Mais le capitaine de l’Equipe de France ne l’entend pas vraiment de cette oreille. En effet, l’ancien Monégasque souhaite rester cet été et partir libre l’été prochain dans le club de son choix, probablement le Real Madrid. Un scénario inenvisageable pour l’Emir du Qatar. Reste que pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a reçu aucune offre de transfert pour Kylian Mbappé, ce qui n’est pas du fait de l’international tricolore. Et selon Daniel Riolo, cette situation va s’éterniser tout l’été.

Riolo annonce que Mbappé va rester au PSG cet été

Au micro de RMC dans l’After Foot, le journaliste a dévoilé que selon ses informations, le Real Madrid ne transmettra pas d’offre de transfert au PSG pour recruter Kylian Mbappé lors du mercato estival, le club merengue étant bien décidé à recruter le joueur de 24 ans pour zéro euro dans un an. « Il n’y aura pas d’offre. S’il y en a, on pourra en parler mais il n’y en a pas et il n’y en aura pas. Les débats sur Mbappé sont inutiles car il n’y a pas d’offre. Si tu as une offre, tu l’acceptes mais il n'y en a pas. Tous les débats sont basés sur du vent » estime Daniel Riolo, intimement convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Avec une énorme probabilité de le voir partir gratuitement dans un an, sauf si le natif de Paris change d’avis d’ici là. Ce qui paraît hautement improbable au vu de la guerre de communication qui s’est installée entre Kylian Mbappé et le PSG.