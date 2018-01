PSG : Mbappé n'aura jamais le Ballon d'Or, une attaque qui fait mal

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour de nombreux observateurs, Kylian Mbappé est un Ballon d'Or en puissance, le jeune attaquant de 19 ans du Paris Saint-Germain ayant déjà montré ses nombreuses qualités. Mais ce n'est pas l'avis de Dado Prso, l'ancien attaquant de l'AS Monaco, qui estime que Kylian Mbappé n'est pas en mesure de décrocher un jour ce précieux trophée.

« J’admire le PSG d'aujourd'hui. C'était le cas même avant l'arrivée de Neymar et Mbappé, deux joueurs exceptionnels. Par contre, je pense que Mbappé n'atteindra pas le niveau Ballon d'Or. Neymar reste un cran au dessus. Quand vous avez la personnalité et le talent, ça donne des Messi, Neymar ou Ronaldo. Avoir une seule de ces deux caractéristiques n'est pas suffisant », a expliqué, dans les colonnes du grand quotidien croate Vecernji List, Dado Prso. Kylian Mbappé aura probablement l'occasion de répondre à l'ancien monégasque, même si le joueur français du PSG préfère surtout faire taire ceux qui le critiquent via ses performances sportives. Pour rappel, Mbappé s'est classé septième du dernier Ballon d'Or, pas mal pour sa première vraie saison au plus haut niveau.