PSG ‍: Viré par Luis Enrique, un international veut rester

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG pensait faire une superbe affaire en récupérant gratuitement Milan Skriniar à l'Inter Milan. Néanmoins, souvent blessé et pas aussi convaincant qu'espéré, le Slovaque n'est plus désiré à Paris.

Avec Milan Skriniar, le PSG s'attendait à tenir un roc en défense. Toutefois, ce roc a été plus fragile que prévu finalement. La saison dernière, le défenseur slovaque a été régulièrement touché par les blessures avec notamment des problèmes au dos dès son arrivée d'Italie. Sur le terrain, Skriniar n'a pas été plus rassurant. Il s'est révélé plutôt lourd et lent à la course. Sa première saison parisienne est globalement ratée. De quoi faire oublier toute la pertinence de son recrutement l'été dernier puisqu'il n'avait coûté aucune indemnité de transfert au PSG. Difficile de croire que Milan Skriniar sera l'homme fort de la défense parisienne pour la prochaine saison malgré un bel Euro avec la Slovaquie.

Remplaçant ou viré, Skriniar est fixé

Le compte d'informations sur X Sports Zone confirme les impressions négatives sur l'avenir de Milan Skriniar. Selon ses informations, le PSG ne veut plus du défenseur slovaque. Le club parisien aimerait s'en débarrasser dès cet été. Une vente du joueur de 29 ans est privilégiée. Elle ne sera pas simple à obtenir puisque Skriniar possède encore 4 ans de contrat à Paris et, ce avec un beau salaire à la clé.

Le Paris Saint-Germain aimerait se séparer de Milan Škriniar cet été. 🇸🇰💫



À son retour, Luis Enrique lui indiquera de vive voix qu'il ne compte pas lui offrir un gros temps de jeu.



Milan Škriniar veut rester au PSG pour se battre pour sa place. pic.twitter.com/d0ic1DqlLX — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 26, 2024

Pour accélérer son départ, le PSG ne lui fera pas de cadeaux sur le plan sportif. Selon Sports Zone, Luis Enrique « lui indiquera de vive voix qu'il ne compte pas lui offrir un gros temps de jeu ». Un statut implicite d'indésirable qui n'effraie pas Skriniar. Ce dernier veut rester au PSG et ambitionne même de jouer un maximum de matchs. Il faut dire que la concurrence parisienne n'est pas aussi fournie que cela. Outre Skriniar, le PSG possède Marquinhos, Beraldo voire Danilo en défense centrale. Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont sur la touche pour un bon moment alors qu'aucune recrue n'est visible à l'horizon.