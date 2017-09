PSG : Verratti futur Iniesta ? Dugarry est tombé dans le panneau !

Dans : PSG, Ligue 1.

Proche de quitter le PSG cet été, Marco Verratti peine à passer un cap et à montrer de nouveaux signes de progression en ce début de saison.

Alors qu’il aurait pu récupérer un gros chèque en le vendant au FC Barcelone cet été, le Paris Saint-Germain a souhaité conserver Marco Verratti au mercato. Toujours titulaire indiscutable d’Unai Emery, l’international italien ne progresse plus aux yeux de bon nombre d’observateurs, au contraire d’un joueur comme Adrien Rabiot, qui évolue dans le même registre que lui. Sur les antennes de RMC, Christophe Dugarry a expliqué à quel point il était déçu de l’évolution du natif de Pescara.

« Je pensais que ce garçon pouvait devenir le futur Iniesta et pour l’instant, il faut avouer que je me suis trompé car il en est très, très loin. Ce garçon, qui doit être un relais, un leader depuis le départ de Zlatan, ne franchit pas ce cap. Il s’est perdu dans ses déclarations. Peut-être qu’il a attrapé un peu le melon, en se disant : « Moi, je peux aller au Barça, faire ce que je veux ». Sur les deux derniers matchs, j’ai lu la Gazzetta dello Sport, il s’est fait fracasser ! On est des enfants de chœur à côté. J’ai un doute sur ce garçon, même si j’aimerais tellement me tromper » a confié le consultant, qui émet de plus en plus de réserve sur le numéro six du PSG. A ce dernier de donner tort à tous ses détracteurs dès mercredi en Ligue des Champions face au Bayern Munich…