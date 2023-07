PSG ‍: Verratti, Asensio, Kang-in Lee… Le onze étonnant de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En attendant la nomination de son futur entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain dessine les contours de son effectif et de son équipe type pour la saison prochaine. Et pour le moment, la presse espagnole s’attend à un onze inattendu.

On devrait bientôt en savoir plus sur l’avenir de Kylian Mbappé. Selon Marca, la mère de l’attaquant Fayza Lamari devait rencontrer le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi ce vendredi. Les deux parties espéraient débloquer la situation tendue depuis que le Français a confirmé son refus d’activer l’année supplémentaire en option. Ce sera l’occasion pour le Qatari de présenter une nouvelle offre de prolongation à son vice-capitaine. Pas sûr que Kylian Mbappé y réponde favorablement. En tout cas, le Paris Saint-Germain reste confiant.

Les dirigeants du club saoudien d'Al-Hilal sont à Paris pour tenter de convaincre Marco Verratti et ont pris attache avec le PSG, où le milieu international italien est sous contrat jusqu'en 2026 https://t.co/PGLsbRFvKA pic.twitter.com/n5ozNzDa7H — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 27, 2023

Le champion de France dessine actuellement les contours de son effectif et de son équipe type. Et le quotidien madrilène croit savoir que la direction sportive continue de bâtir ses plans autour de l’ancien Monégasque. Mais aussi autour de Neymar, l’ex-indésirable qui pourrait profiter de la nomination à venir de l’entraîneur Luis Enrique, qu’il a côtoyé au FC Barcelone. Rien de très étonnant jusqu’ici. Sauf que nos confrères citent des titulaires plutôt inattendus. On remarque par exemple la présence de Marco Verratti alors que le milieu de terrain, non retenu par ses dirigeants, est annoncé vers un possible départ en Arabie Saoudite.

Asensio titulaire ?

Quant aux recrues éventuelles ou actées, le défenseur central Milan Skriniar ne serait que remplaçant, contrairement au Français Lucas Hernandez. Plus haut sur le terrain, l’ailier droit Marco Asensio arriverait en tant que titulaire, tout comme le Sud-Coréen Lee Kang-in et surtout Bernardo Silva, dont le transfert en provenance de Manchester City semble improbable à l’heure actuelle. A priori, Luis Enrique disposera en août prochain d’une équipe type différente, et que les supporters espèreront plus compétitive.

Le onze annoncé par Marca : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes - Verratti, Bernardo Silva, Kang-in Lee - Asensio, Mbappé, Neymar.