PSG ‍: Un clash Campos-Enrique à cause de Skriniar ‍?

Milan Skriniar va prochainement quitter le Paris Saint-Germain. Un état de fait qui met en exergue un problème majeur dans la relation entre Luis Campos et Luis Enrique.

Les rumeurs concernant un départ de Milan Skriniar du Paris Saint-Germain sont de plus en plus intenses. Poussé vers la sortie depuis de nombreux mois à cause de ses qualités intrinsèques qui ne rentrent pas suffisamment dans le plan de jeu de Luis Enrique, le défenseur central slovaque n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Si son départ devrait se faire lors de ce mercato hivernal 2025, il met surtout en avant un problème entre Luis Campos et Luis Enrique. L’entraineur espagnol, qui n’a pas eu son mot à dire sur le recrutement de ce joueur, agace le conseiller sportif portugais qui est persuadé que Milan Skriniar aurait pu s’installer durablement dans la capitale parisienne.

L’échec Skriniar au cœur des tensions

Selon les informations de L’Equipe, le départ de Milan Skriniar en ce mois de janvier n’est plus qu’une affaire de quelques jours. Le quotidien sportif français ajoute qu’il devrait filer sous la forme d’un prêt dont le contrat inclura une option d’achat quasiment automatique via des objectifs facilement atteignables. Amer, le joueur considère qu’il n’a pas eu sa chance cette saison. La faute à un Luis Enrique jugé trop rigide qui préfère ne pas du tout utiliser un joueur lorsqu’il ne convient pas à son système de jeu. Son faible temps de jeu cette saison agace Luis Campos en interne, lequel voyait bien Skriniar gagner sa place dans le onze titulaire.

Faut-il s’attendre à une dégradation de la relation entre Luis Campos et Luis Enrique à cause de Milan Skriniar ? Quoi qu’il en soit, les deux hommes vont devoir travailler main dans la main pour éviter de recruter des joueurs qui n’occuperont que le banc de touche.