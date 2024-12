PSG ‍: Un buteur XXL ciblé, Daniel Riolo lâche le scoop

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fermement opposé à la venue d’un numéro neuf l’été dernier, Luis Enrique a refusé Victor Osimhen, malgré un accord salarial entre le buteur nigérian et le PSG. Six mois plus tard, l’attaquant prêté par Naples à Galatasaray pourrait rejoindre la capitale française.

Luis Enrique n’est pas du genre à changer d’avis habituellement mais sur le dossier de l’avant-centre, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est sur le point de reconnaître ses torts. L’été dernier, le technicien espagnol a refusé la venue d’un attaquant de pointe, malgré le départ de Kylian Mbappé et l’accord salarial trouvé par Luis Campos avec Victor Osimhen, alors sur le départ de Naples. Luis Enrique a purement et simplement refusé la venue de l’ex-attaquant du LOSC car le coach du PSG estimait qu’il était suffisamment armé à ce poste avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Six mois plus tard, Luis Enrique a changé d’avis. Selon les informations délivrées par Daniel Riolo sur les ondes de RMC, l’entraîneur de 54 ans est désormais d’accord pour faire venir un buteur au mois de janvier.

Et c’est Victor Osimhen qui est le grand favori pour débarquer en provenance de Galatasaray, où il est prêté par Naples. « Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu’il a eu tort, et notamment sur un dossier qu’il n’a pas voulu au mois d’août et qui évolue aujourd’hui en Turquie, mais qui coûte moins cher que ce qu’il coûtait cet été, c’est donc Victor Osimhen. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l’été dernier. De Laurentiis demandait 220 millions d’euros pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant le package, c’est fini » a détaillé le journaliste dans l'After Foot avant de conclure.

Osimhen tout proche du PSG ?

« Naples est toujours proprio du joueur. Visiblement, il pourrait y avoir ouverture. Ça n’est pas fait, mais ça discute de façon assez sérieuse » a révélé le journaliste, pour qui Victor Osimhen tient donc la corde pour rejoindre le PSG au mois de janvier. Daniel Riolo a par ailleurs indiqué que deux autres joueurs discutaient avec Paris pour un transfert en janvier, sans pour autant préciser les postes et l’identité des joueurs en question. Le mercato hivernal promet en tout cas d’être agité dans la capitale, où Luis Enrique a enfin accepté de mettre un peu d’eau dans son vin pour le plus grand bonheur des supporters… et de Luis Campos.