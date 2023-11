PSG ‍: Ugarte prend cher, Daniel Riolo est scandalisé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable en début de saison et chouchou des supporters du PSG, Manuel Ugarte a perdu sa place aux yeux de Luis Enrique. La prestation de l’Uruguayen à Milan est au cœur des débats.

Associé à Warren Zaïre-Emery sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des Champions, Manuel Ugarte a pris l’eau et a souffert de la comparaison avec Ruben Loftus-Cheek, éblouissant ce soir-là. Plus globalement, l’international uruguayen est en difficulté ces dernières semaines après un début de saison magnifique au Paris Saint-Germain. Très vite chouchou du Parc des Princes grâce à son style bagarreur et sa forte dépense d’énergie, Ugarte a perdu sa place lors des derniers matchs.

Dans l’After Foot, l’agent de joueurs Yvan Le Mée n’y a d’ailleurs pas été de main morte pour critiquer le milieu défensif parisien. « Le PSG veut recruter un milieu de terrain après le match de Manuel Ugarte à 2 km/h en Ligue des Champions ? Ugarte contre Lorient c’est bien. Mais contre l’AC Milan c’est plus compliqué » a lancé celui qui intervient de manière assez régulière dans les médias. Une remarque qui a fait réagir Daniel Riolo, lequel est sorti de sa boite pour défendre Manuel Ugarte face aux critiques dont il fait l’objet.

Daniel Riolo prend la défense de Manuel Ugarte

« Ugarte, je trouve qu'on est sévère avec lui. Parce que y a une différence quand tu joues à deux au milieu que quand tu joues à trois. Quand il est abandonné tout seul qu'il prenne des vagues comme il a pris à Milan... Je vois beaucoup de milieu de terrain en Europe... Quand tu as une grosse intensité il y en a beaucoup qui souffrent. Regarde Dortmund ils sont premier y a pas des foudres de guerre au milieu. Peut-être que c'est un peu cher mais bon... » a commenté Daniel Riolo, qui rappelle les très bonnes prestations de Manuel Ugarte en début de saison, notamment lorsqu’il était associé à Vitinha et à Zaïre-Emery dans un dispositif qui ressemblait davantage à un 4-3-3. Depuis le passage à un 4-2-4 assumé et systématique, le milieu de terrain uruguayen a plus de mal, mais ce n’est pas vraiment de sa faute aux yeux de Daniel Riolo, toujours très interrogatif et méfiant vis-à-vis des choix tactiques de Luis Enrique.