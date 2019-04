PSG : Tuchel pète un câble, Pierre Ménès imagine le pire à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

« C'est trop, on manque de trop de joueurs, ce n'est pas possible comme ça... même Diaby et Kehrer ne pouvaient pas jouer. Ils sont malades. Je ne sais pas qui pourra jouer à Nantes ! Nous serons 13 ou 14 joueurs. Il nous manque trop de joueurs ». Après la défaite à Lille dimanche soir (5-1), Thomas Tuchel a laissé éclater sa colère en conférence de presse, regrettant un effectif bien trop juste en quantité selon lui. Pour l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, il va falloir une véritable révolution au mercato pour rectifier le tir. Sinon, l’ancien manager du Borussia Dortmund pourrait carrément faire ses valises selon Pierre Ménès, qui imagine déjà le scénario catastrophe pour le PSG.

« Les déclarations de Tuchel à la fin de la rencontre étaient très fortes. On sent l’entraîneur allemand au bout du rouleau avec cette cascade de blessures qui met en lumière le manque de profondeur de banc du club de la capitale. Je pense qu’en coulisse, les discussions vont être très animées dans les semaines qui viennent et peut-être que Tuchel n’aura pas très envie de continuer si on ne lui donne pas les moyens de bien figurer sur tous les tableaux. On ne refait pas l’histoire, mais si le PSG avait sorti Manchester, avec quelle équipe aurait-il joué cette semaine en Ligue des Champions ? » s’est interrogé le journaliste de Canal Plus sur son blog. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique parviendront à combler le coach parisien lors du mercato…