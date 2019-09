PSG : Tuchel a compris la leçon, il vaut mieux perdre contre Reims

Dans : PSG, Ligue 1.

Perdre un match de Ligue 1, même à domicile contre Reims qui n’est pas un ténor de notre championnat, ce sera rapidement oublié si jamais le PSG termine champion de France et surtout avec un beau parcours en Ligue des Champions.

C’est bien évidemment l’objectif fixé par Thomas Tuchel, qui est l’entraineur parisien de ces dernières années qui laisse le plus de points en route jusqu’à présent, avec déjà 7 défaites en Ligue 1 en un peu plus d’un an. Mais le coach allemand essaye également d’appliquer les leçons apprises la saison dernière, notamment quand son effectif était apparu décimé et cramé dans la deuxième partie de saison. Résultat, même quand il est juste en joueurs, « TT » n’hésite pas à mettre Marquinhos et Thiago Silva en tribunes pour éviter la surcharge. Un choix totalement assumé, comme l’expliquent les révélations de RMC.

« L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund expliquait en privé, ces derniers jours, qu’il gérait un effectif pour arriver à tenir les objectifs de toute une saison. Quand les observateurs ne regardaient que les résultats match par match. Une forme de jugement extrême de l’instantané selon Tuchel », a livré la radio sportive, pour qui cette défaite à Reims n’est clairement pas un contrecoup, mais plutôt du management pur en vue de la suite de la saison. Il vaut mieux le prendre comme ça.