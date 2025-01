PSG ‍: Trois joueurs éjectés, le rêve d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Très solide en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est en danger en Ligue des champions. Une situation précaire qui pousse Luis Campos à étudier plusieurs pistes au mercato pour renforcer l'équipe. Mais, le conseiller sportif n'aura pas carte blanche.

Le Paris Saint-Germain version 2024-2025 suscite autant l'admiration que les doutes. Invaincu en Ligue 1, le club parisien marche sur le football français. On ne peut pas en dire autant au niveau européen puisque le PSG est virtuellement éliminé après 6 matchs disputés en C1. La malchance et une certaine inefficacité expliquent ce mauvais départ mais l'effectif de Luis Enrique n'est pas épargné par la critique non plus. Il manque sans doute un joueur par ligne aux Parisiens pour être serein. Luis Campos l'a compris, approchant déjà plusieurs joueurs au mercato : Abdukodir Khusanov, Dani Olmo, et les Monégasques Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche entre autres.

Le PSG veut un mercato équilibré financièrement

Des cibles de choix qui obligeront le PSG à investir beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème en théorie pour le riche actionnaire qatari. Néanmoins, en 2025, QSI est attentif à l'équilibre des comptes de son club français. Selon le compte X d'informations La Source Parisienne, Luis Campos est prévenu : pour acheter des recrues, vendre est une « condition sine qua non » cet hiver. Cette frilosité parisienne s'explique par l'expérience négative des années précédentes où les joueurs, grassement rémunérés, se sont multipliés à Paris sans jamais vouloir s'en aller.

Le PSG veut recruter dès cet hiver mais à condition de vendre. C’est la condition SINE QUA NON, à suivre donc 👀 — La Source Parisienne (@lasource75006) January 1, 2025

Pour s'offrir de la marge et le droit de recruter lors du mois de janvier, Luis Campos mise sur trois dossiers. Le premier mène à Milan Skriniar, en manque de temps de jeu et très convoité lors de ce mois de janvier. Le défenseur slovaque est notamment ciblé par Galatasaray et le Borussia Dortmund. Son départ libèrerait un salaire important et donnerait plus de marge au conseiller sportif du PSG, qui espère aussi un départ d'envergure en attaque. On parle bien sûr de celui de Randal Kolo Muani, très convoité sur le marché. Marco Asensio pourrait lui aussi plier bagages. Trois potentiels départs qui feraient le bonheur de Luis Campos afin de pouvoir par la suite composer son mercato comme il le souhaite dans le sens des arrivées.