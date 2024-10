PSG ‍: Son retour est impossible, le Real lâche Hakimi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La blessure de Cani Carvajal plonge le Real Madrid dans un besoin urgent de recruter un latéral droit. Un retour d’Achraf Hakimi a été évoqué, mais le PSG n’a pas l’intention d’ouvrir la porte au départ de son latéral marocain.

Victime d’une triple blessure au genou samedi contre Villarreal, Dani Carvajal n’est pas prêt de rejouer. Le champion d’Europe 2024 sera absent entre 10 mois et un an, un énorme coup dur pour Carlo Ancelotti, qui en avait fait son capitaine cette saison. A ce poste, le technicien italien se retrouve dépourvu et va devoir bricoler avec Eder Militao, Ferland Mendy et Lucas Vasquez. Mais pour la première fois depuis six ans, le Real Madrid envisage de recruter au mercato hivernal, car les blessures se multiplient dans la capitale espagnole et des renforts sont essentiels.

PSG : Achraf Hakimi écœuré, il contacte le Real Madrid https://t.co/UMx1FuCKe3 — Foot01.com (@Foot01_com) October 8, 2024

Au poste de latéral droit, le nom d’Achraf Hakimi a été évoqué en interne au Real Madrid, comme l’a révélé en début de semaine le journaliste Eduardo Inda (lire ici). Un retour du défenseur marocain au Real plairait à Carlo Ancelotti et a été validé par la direction du club, mais cette idée va rapidement être jetée à la poubelle. Et pour cause, le média espagnol El Futbolero avance ce mercredi que le Real Madrid a conscience qu’un transfert d’Achraf Hakimi est quasiment impossible pour une raison très simple : le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur en ce qui concerne l’international marocain.

Hakimi au Real, le PSG ferme la porte

Le club merengue a bien tâté le terrain, dans le cas où le PSG ouvrirait la porte à un an et demi de la fin du contrat d’Achraf Hakimi, mais la réponse des dirigeants parisiens a été limpide. Le Marocain est le vice-capitaine de Luis Enrique derrière Marquinhos et devrait s’inscrire dans la durée dans la capitale française. Et pour preuve, son bail qui court actuellement jusqu’en 2026 pourrait être prolongé d’ici Noël. Pour le Real Madrid, qui courtise également Trent Alexander-Arnold (Liverpool), il va donc falloir définitivement oublier Achraf Hakimi.

Car malgré l’unanimité que provoque le défenseur parisien au sein du club madrilène, ce retour n’est pas envisageable un instant dans l’esprit de Luis Enrique et de Nasser Al-Khelaïfi. Voilà de quoi rassurer les supporters parisiens qui, de toute façon, ne voulaient pas croire un instant que leur club ouvrirait la porte à un départ de l'ancien joueur du Borussia Dortmund.