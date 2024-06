PSG ‍: Skriniar se lâche ‍: « ‍Ce sont des conneries ‍»

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Auteur d'une saison mitigée, Milan Skriniar a pris la parole pour mettre les choses au clair, que ce soit sur son rendement, son avenir au PSG, et même le niveau du championnat de France.

Attendu pendant un an par le PSG, Milan Skriniar était finalement arrivé à l’été 2023 gratuitement. Une bonne affaire même si entre la prime à la signature et son salaire élevé, le Slovaque provoquait beaucoup d’attente pour pouvoir notamment remplacer Sergio Ramos et aider Marquinhos à stabiliser la défense parisienne. Après des débuts hésitants, l’ancien de l’Inter Milan semblait monter en puissance, lui qui sortait d’une saison tronquée par une longue indisponibilité liée à blessure au dos. Mais une blessure à la cheville a cassé son élan, alors que sa lenteur a souvent été pointée du doigt. Résultat, c’est sans son Slovaque que le PSG a terminé la saison, et si une opportunité de vente se présentait, alors Nasser Al-Khelaïfi donnerait son feu vert pour le départ de Skriniar. Une information qui est arrivée jusqu’aux oreilles du Slovaque, qui a réagi directement dans les colonnes de L’Equipe.

🇸🇰 Milan Škriniar a été appelé par le sélectionneur de la Slovaquie pour participer aux 2️⃣ prochaines rencontres de préparation à l'#EURO2024.



La liste définitive sera annoncée le 7 juin. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2024

« Les 5-6 premiers mois furent bons même si parfois tu es meilleur sur un match, moins sur un autre. D'autant que le staff était nouveau, qu'une dizaine de joueurs étaient arrivés, il fallait un temps d’adaptation. Pendant six mois, j'ai enchaîné en jouant presque toutes les rencontres, j'étais content et j'ai pris confiance. Ensuite, j'ai eu ma blessure à la cheville, qui m'a tenu éloigné 3 mois. C'est difficile de revenir, spécialement dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très forte à tous les postes. Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel », a expliqué Milan Skriniar, qui estime avoir réussi son adaptation à la Ligue 1.

Matic est d'accord avec lui

Un championnat profondément différent de la Serie A d’où il est arrivé, et qui se veut très difficile à ses yeux, loin des critiques qu’il peut entendre que le niveau du championnat français. « C'est un Championnat très physique. Je sais que beaucoup de gens le critiquent car il n'y a que le PSG entend-on mais ce sont des conneries. Il y a de très bons joueurs et de très bonnes équipes. Après la finale de la Coupe de France, j'en ai discuté avec Nemanja Matic qui a joué dans des grands clubs en Italie et en Angleterre et lui aussi m'a dit que ce n'était pas une Ligue facile », confirme ainsi le défenseur du PSG, qui a encore un long contrat à Paris et sera, sauf surprise, présent à la reprise après l’Euro qu’il dispute avec la Slovaquie.