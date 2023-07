PSG ‍: Sergio Rico de retour, l'espoir qui fait plaisir

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Toujours hospitalisé au centre Virgen del Rocio de Séville, Sergio Rico s'apprête à subir une nouvelle opération. Cependant, l'optimisme reprend concernant la suite de la carrière sportive du gardien de but espagnol.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Rico Gonzalez (@sergioricogonzalez1)

Deux mois après son accident de cheval survenu le 28 mai, Sergio Rico est toujours à Séville. Le gardien du PSG va subir une nouvelle opération selon Marca. David Perez, chef du service de neurologie de l’hôpital Universitario 12 de Octubre de Madrid s'est exprimé auprès du média espagnol pour évoquer les chances que le joueur de 29 ans puisse reprendre sa carrière. « Il a subi un grave traumatisme cranio-encéphalique et c’est pourquoi on a dû le plonger dans le coma, pour qu’il soit plus calme et pour éviter les complications. Après ce coma, les patients se remettent généralement de cette situation sans problème, à condition qu’il n’y ait pas de lésions neurologiques, ce qui, dans ce cas, ne semble pas être le cas » a ainsi évoqué le médecin. Sergio Rico pourra poursuivre sa convalescence après son opération et peut-être, songer à une reprise de sa carrière dans quelques semaines ou mois, si les bonnes nouvelles continuent de tomber.